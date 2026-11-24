Faslı teknik direktör Hussein Ammouta'nın, Mısır Premier Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmelerinin ardından Al Ahly'deki görevine son verilmesi, Fas basınında geniş yankı uyandırdı. Fas basını kararı farklı açılardan ele aldı: Bir kısmı zamanlamasını şaşırtıcı bulurken, bir kısmı da olumlu istatistiklerine rağmen kulüp yönetimini teknik direktörün görevine son vermeye iten nedenleri sorguladı.

Reklam

Al Ahly'nin kararı, Ammouta ve yardımcılarından oluşan ekibin serüvenine sürpriz bir şekilde son verdi. Takım, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldığı maçta Pyramids engelini aşamadı. Böylece lider ile arasındaki fark yedi puana çıktı ve teknik ekip üzerindeki baskı arttı.

Al Ahly, salı sabahının erken saatlerinde yayımladığı resmi açıklamada Hussein Ammouta ve yardımcılarına teşekkür etti. Açıklamada, kararın kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile futbol dosyasının denetimiyle görevlendirilen yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz'in sunduğu görüş doğrultusunda alındığı belirtildi. İkilinin, göreve getirilebilecek alternatif isimleri önümüzdeki saatlerde sunacağı ifade edildi.

Ammouta'nın istatistikleri soru işaretleri doğuruyor

Fas gazeteleri, Ammouta'nın Al Ahly'deki görevi süresince elde ettiği istatistiklere dikkat çekti ve teknik direktörle yolların ayrılması kararının, görevine son verilmesinin ardındaki gerçek nedenlere dair soruları gündeme getirdiğini vurguladı.

Faslı "Hespress" sitesi, "Al Ahly, sonuçlara rağmen Ammouta'yla yollarını ayırdı" başlıklı haberinde, teknik direktörle yolların, Kırmızılar'ın başındaki dönemde elde ettiği olumlu sonuçlara rağmen ayrıldığını yazdı.

Reklam Reklam

Siteye göre Ammouta, Al Ahly'yi 14 resmi maçta çalıştırdı. Bu maçlarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan takım, tek yenilgisini Pyramids karşısında yaşadı. Yaklaşık yüzde 79'luk galibiyet oranına ulaşan bu rakamların, yönetimin sürpriz kararının arka planına dair soru işaretleri doğurduğu belirtildi.

Related Topics

Gelecek maçlar ASK CAF Confederations Cup 11:00 AHL

Faslı "Elbotola" sitesi ise haberi "Mısır ekibi Al Ahly, teknik direktör Hussein Ammouta'yı görevden aldığını açıkladı" başlığıyla verdi. Site, kararın Pyramids'e lider konumundaki farkı açma fırsatı veren ligin zirve maçındaki yenilginin ardından geldiğini ve kulüp içinde ve taraftarlar arasında geniş tepkilere yol açtığını aktardı.

Kötüleşen sonuçlar Ammouta'nın gidişini hızlandırdı

Faslı "le360" sitesi ise Ammouta döneminin sona ermesini Pyramids yenilgisine bağladı. Site, bu yenilginin Al Ahly'nin ligde bu sezon aldığı ilk yenilgi olduğunu, takımın 20 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldığını, Pyramids'in ise 27 puanla zirveye yerleştiğini belirtti.

Reklam

Siteye göre ayrılık kararının ardındaki tek etken bu yenilgi değildi. Faslı teknik direktör, ilk beş haftada mümkün olan 15 puanın 13'ünü toplayarak güçlü bir başlangıç yapmıştı, ancak son maçlarda Al Ahly'nin performansında ve sonuçlarında kademeli bir düşüş yaşandı.

Site, maçlar ilerledikçe takımın ivmesini bir ölçüde kaybettiğini ve birden fazla kez puan kaybettiğini ekledi. Bunların en dikkat çekeni El Qanah ile 3-3 berabere kalınan maç oldu. Ardından gelen Pyramids yenilgisi ise lider ile aradaki farkı açarak teknik ekibin geleceğini tehlikeye soktu.

Reklam

Bu değerlendirmeyle site, Ammouta'nın güçlü başlangıcı ile görevinin son döneminde yaşanan düşüş arasındaki tezata odaklandı ve üst üste gelen puan kayıplarının teknik direktörün kulüp yönetimi karşısındaki konumunu daha da zorlaştırdığını savundu.

Ammouta serüveni sona erdi

Faslı "lesiteinfo" sitesi de "Resmi: Hussein Ammouta'nın Mısır ekibi Al Ahly'deki serüveni sona erdi" başlığını tercih etti. Site, takımın sonuçlarının ve oyun seviyesinin son dönemde giderek artan eleştirilere maruz kaldığını, Pyramids yenilgisinin ise Faslı teknik direktörün görevine son noktayı koyduğunu belirtti.

Reklam

Faslı "sport7" sitesi ise kararı "Resmi: Mısır ekibi Al Ahly, Faslı Hussein Ammouta ile yollarını ayırdığını açıkladı" başlığıyla ele aldı. Site, Pyramids yenilgisinin Al Ahly'nin bu sezon ligdeki ilk yenilgisi olduğunu ve takımın 20 puanda kalmasına neden olduğunu, Pyramids'in ise 27 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdığını vurguladı.

Sonuç olarak Fas basınındaki yaklaşımlar, Ammouta'nın elde ettiği olumlu istatistiklere odaklananlar ile son haftalarda performans ve sonuçlardaki düşüşün altını çizenler arasında farklılık gösterdi. Ancak hepsinin ortak noktası, serüvenin yalnızca 14 maçın ardından sona ermesine duyulan şaşkınlık ve Al Ahly yönetiminin bu kararı alırken dayandığı kriterlere dair soru işaretleri oldu.