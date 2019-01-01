Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Erdoğan kimdir?

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Yusuf Erdoğan'ı yakından tanıyalım.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de ile anlaştığı konuşulan Yusuf Erdoğan'ın sosyal medyada sarı kırmızı formalı fotoğrafı gündem oldu.

26 yaşındaki futbolcu Goal Türkiye ve Mackolik'e verdiği röportajda, 2016 yılında ekiplerinden 'nun Kulübü'ne resmi teklifte bulunduğunu, aynı zamanda takımının da kendisini istediğini açıklamıştı.

Yusuf Erdoğan, bir dönem Galatasaray'ın da kendisini istediğini itiraf etti.

Yusuf Erdoğan kimdir?

Yusuf Erdoğan, 1992 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Orta sahanın solunda ve sol bekte forma giyebilen Erdoğan, kariyerine 2009 yılında Araklıspor’un altyapısında başladı.

Ardından 1461 Trabzonspor’da forma giyen sol kanat oyuncusu 2013 yılında Trabzsonspor’a kiralandı. 2014’te ise Trabzsonspor oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Bordo mavili kulüpte forma giydiği 135 müsabakada 20 gol attı ve 15 asist yaptı.

2017’de 1 milyon euro bonservis bedeli ile ’a transfer olan oyuncu yaklaşık 2 sezon boyunca yeşil beyazlı takımın formasını giydi.

Bursaspor'da ise çıktığı 57 maçta 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.