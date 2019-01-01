ÖZEL RÖPORTAJ | Yusuf Erdoğan: Beşiktaş'a transferim neden olmadı anlamış değilim!

Mackolik ve Goal Türkiye muhabiri Oğuz Öztürk ile buluşan Yusuf Erdoğan, son anda gerçekleşmeyen Beşiktaş ve Lazio transferleri ve kariyerini anlattı.

ÖZEL RÖPORTAJ | Oğuz Öztürk @oguzozturk

1461 Trabzon'dan Trabzonspor'a geldiğinde Türk futbolunun büyük işler beklediği Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'da geçirdiği 4.5 sezonun ardından şimdi Bursaspor'da. Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 18 maçta 2 gol 5 asistle oynayan Yusuf, bu sezonun ilk yarısında ise 6 maça 11'de başladı ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Mackolik ve Goal Türkiye muhabiri Oğuz Öztürk ile Antalya'daki devre arası kampında buluşan Yusuf Erdoğan, son anda gerçekleşmeyen Beşiktaş ve Lazio transferleri ve kariyeri ile ilgili samimi bir röportaj verdi.

- Bu sezon 11 maça çıktın. Bunların 6'sı ilk 11. Ligin ikinci yarısında yerini sağlama almak için daha çok çalışacak mısın? Bu konuda Samet Aybaba ile aranız nasıl?

Bir devamlılık sıkıntım oldu. Bazı sakatlıklar yaşadım. Şans bulamadım. Ama devre arası benim için iyi geçiyor. İyi de gittiğimi düşünüyorum. Umarım kamp performansımı ligde de devam ettirip kalan 17 maçta da oynamak istiyorum.

- Bursaspor Türkiye'den çıkan 5. şampiyon. Türk futbolunda özel bir yeri var. Mevcut Bursaspor'un geleceğinde yeniden bu başarıyı yakalayabilecek ışığı görüyor musun?

Bu takım, bu şehir en sonunu gördü. Bu başarıyı umarım tekrar yaşatırız. Bu bir yapılanma ile olur. Bunu şimdi Samet hoca aşılamaya çalışıyor. Altyapıdan gelen arkadaşlar da çok yetenekli. O dönem şampiyon olunduğunda da birlik ve beraberlik çok üst düzeydi. Umarım çok geçmeden benzer başarıyı yakalarız.

- Ligde ilk dörtte üç büyükler yok. Başakşehir lider. Arkadan Kasımpaşa geliyor. Yarışı nasıl yorumlarsın?

Kendi aramızda da konuşuyoruz. Ligde ne olacağı hiç belli değil. Düşecekler, şampiyon olacak, Avrupa Kupası bileti... Son maça kadar bir yarış olacağını düşünüyorum. Artık göreceğiz Mayıs'ta kim gülecek...

- 2016'da Trabzonspor'dayken bir Lazio haberi vardı. Herkes bu transferin bitmesini beklerken olmadı. Neden?

O dönem Avrupa'da iyi bir çıkış yaşadık. Lazio bizim gruptaydı. Beni birkaç sene takip edip kulübe resmi teklif yolladılar. Daha sonra başkanımız ligde şampiyonluk kovalayacak bir takım kuracaklarını söyledi ve kalmamı istedi. O istenen kadro bir türlü oluşmadı. 2-3 hoca ile ayrı ayrı çalıştık. İnişler çıkışlar yaşadık. Hatta Espanyol da beni istiyordu. O imzalar atılsa belki daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ancak halen geç olduğunu düşünmüyorum. 25-26 yaşındayım. İleride neden olmasın?

- Yine Temmuz 2017'de Muharrem Usta 'Yusuf'u Beşiktaş istiyor' demişti. Bu transfer niye olmadı?

O konuyu hala anlamış değilim. Ben Trabzonspor'da kalmak istiyordum. Başkan beni çağırdı ve Beşiktaş ilgisinden bahsetti. Satabileceğini anlattı. Beşiktaş'la da anlaştık dedi. Hatta kamp kadrosunda bile yoktum. Sonra, anlamsız bir şekilde iş bozuldu. Tekrar kampa döndüm. Transfer olmadı. İki ay sonra Bursaspor'a geldim. Hocamız kal dedi, başkan git dedi... Bir çatışma yaşandı. Ben oynamayı düşünürken bu sefer oynatmamaya karar verdiler. Bursaspor da beni çok isteyince buraya geldim. İstemeyerek de olsa ayrıldım ama Bursa'da şimdi çok mutluyum. Bana verilen değerin karşılığını vermek için çalışıyorum.

- İki sene üst üste gerçekleşmeyen iki büyük transfer... Sonuç olarak kariyerini düşüşte olarak görüyor musun?

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Hepimiz insani duygularla hareket ediyoruz. Ben de duygularımı yoğun yaşarım. Tabii ki profesyoneliz. Bir ara Galatasaray da istedi. O da olmayınca bir gurur kırıklığı yaşadım tabii. O dönem ne olduğunu anlayamadım. Ruh düşüklüğü yaşadım. Tabii geçmişte yaşanmıyor. Bunu atlattım. Bursa'da mutluyum.

- Bütün takım arkadaşlarınla iyi anlaşıyorsundur ama sahada beraber oynamaktan zevk aldığın kimler var? Rakip takımlardan en çok kimleri beğeniyorsun?

İyi bir takım olmak için önce iyi dostluk lazım. Yetenekten çok iyi insan olmak önemli. Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Saivet ile iyi anlaşıyoruz. Mesela Beşiktaş maçında bana 60-70 metreden attığı pas çok iyiydi. Keza Sakho'nun da benimle iletişimi çok iyi. Onun haricinde ligde çok iyi futbolcular var. Sosa'yı söyleyebilirim. Oyunuma katkı sağlayan bir isim. Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özyakup... Futbol bilgileri çok iyi. Çok özel futbolcularımız var. Ama bazen bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. 11 farklı düşünce, 11 farklı yapı. Hepsini bir araya toplayıp uyum sağlamak çok önemli. Trabzonspor'daki en büyük sıkıntım buydu. 4.5 sene oradaydım. 10 tane hocayla sayısız futbolcuyla çalıştım. Başkan değişti. Herkes kendinde iyiydi ama yeterli değildi. Umarım bu sistem bozukluğu biter. Futbol sadece performans değil. Malzemecisinden hocasına herkes birbirini iyi tanımalı. Bunun en güzel örneklerinden biri Başakşehir. Çok üst düzey futbol oynamayabilirler ama herkes birbiri için oynuyor. Şimdi Samet hoca da bize bunu aşılamaya çalışıyor. Umarım başarılı oluruz.