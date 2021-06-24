Galatasaray’ın Aslan simgesi nereden geliyor?

Aslan simgesiyle özleşen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'ın bu hikayesi 1930'lu yıllara dayanıyor.

Türkiye'deki spor kulüplerinin bazıları sembol seçimini hayvanlardan yana kullanırken bazıları da bölgelerinin temsil ettiği simgeleri kullanıyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, Aslan simgesi ile özleşmiş durumda.

Sarı-kırmızılı kulübün sembol olarak "ormanların kralını" tercih etmesinin nedeni ise 1930'lu yıllara dayanıyor.

Galatasaray'ın simgesi neden Aslan?

Galatasaray'ın bu hikayesi 1902 doğumlu Nihat Asım Bekdik'ten geliyor.

Galatasaraylı bir futbolcu olan Nihat Asım Bekdik bir Galatasaray Lisesi mezunu.

1916'da 14 yaşındayken başladığı futbol kariyerinin yanı sıra yüksek atlama, yelken, üç adım atlama, yüzme ve binicilik alanlarında da sarı-kırmızılı kulübe hizmet etti.

Futbolculuk hayatına 20 yıl devam eden Nihat Asım Bekdik, 268 kez Galatasaray forması giydi ve 8 yıl boyunca takımın kaptanlığını üstlendi.

Milli formayı 18 kez terleten Bekdik, 8 kez de A Milli Takım kaptanlığı yaptı. 1936 yılında aktif spor kariyerinden çekilmesine rağmen spor yapmaya devam etti.

Hayatını Galatasaray'a adayan Bekdik, "Aslan" ismini verdiği teknesiyle yarışlara katılması sebebiyle futbolculuk kariyerinde "Aslan Nihat" olarak tanınırdı.

Nihat Asım Bekdik, 1972 yılında vefat etti ancak Galatasaray'a "Aslan" sembolünü miras olarak bıraktı.

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