Galatasaray'dan Moise Kean hamlesi
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki son isim ise Juventus'un genç forveti Moise Kean.
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Sabah Spor'dan Uğur Çem'in haberine göre Galatasaray, Juventus formasıyla sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen 19 yaşındaki Moise Kean için girişimlere başladı.
Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele eden İtalya Milli Takımı'nda, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus kiralama formülüne sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, yıllık ücreti 550 bin euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçerken oyuncuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor.
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Fildişi Sahili asıllı Kean'in Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek. Genç yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13 Serie A maçında görev aldı ve 6 gol kaydetti.