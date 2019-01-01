Galatasaray'dan Moise Kean hamlesi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un genç yıldızı Moise Kean ile ilgileniyor.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki son isim ise 'un genç forveti Moise Kean.

Sabah Spor'dan Uğur Çem'in haberine göre Galatasaray, Juventus formasıyla sezonun ikinci yarısında çıkışa geçen 19 yaşındaki Moise Kean için girişimlere başladı.

Avrupa U21 Şampiyonası'nda mücadele eden İtalya Milli Takımı'nda, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus kiralama formülüne sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, yıllık ücreti 550 bin euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçerken oyuncuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor.

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asıllı Kean'in Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek. Genç yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 13 maçında görev aldı ve 6 gol kaydetti.