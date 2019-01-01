Galatasaray'da şimdi neler olacak?

Mali genel kurul Galatasaray'da adeta deprem etkisi yarattı. İşte adım adım Galatasaray'da yaşanacak olanlar...

Kongresi tarihi günler yaşıyor. Mustafa Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi ve bu durum camiada deprem etkisi yarattı. Peki şimdi neler olacak? İşte Galatasaray'ı gelecekte bekleyenler...

Öncelikle Galatasaray tüzüğüne göre yönetimin 30 gün içerisinde kongre kararı alması gerekiyor. Ancak Cengiz yönetiminin karara itiraz etme hakkı bulunuyor ve olağanüstü seçimli kongre kararını bu yolla uzatabilme imkanı var. Yani kongre sezon bittikten sonra da yapılabilir.

Cengiz ve yönetimi tekrar aday olamaz

Galatasaray tüzüğünün 59. maddesinde, "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve madde denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler." ifadesi bulunuyor. Yani bu maddeye göre Mustafa Cengiz ve yönetimi hukuksal olarak olumlu cevap alamazsa yapılacak olağanüstü kongreye giremez.

"Birlik ve beraberlik de seçim kararıyla sağlanacaktır"

Galatasaray'ın önde gelen isimleri de konuyu değerlendirdi.

Eski yönetici Mete İkiz, Galatasaray'ı belirsiz bir dönemin beklediğini belirtirken "İbrasızlık durumunda belli süreler belirlenmiş. Karar alınıp 30 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Yönetim kurulunun bunları değerlendirmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda seçime gitmeyebilirler. 'Mahkeme sürecini takip edelim.' diyebilirler. Bekleyip göreceğiz. Yorum yapmak çok zor ama belirsiz bir dönem Galatasaray Kulübünü bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

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Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, seçimin 'in bitiminde sonra da yapılabileceğini aktarırken, "Seçimi bir ay içinde yapması gerekmiyor. Lig sonu beklenebilir. Ayrıca burada konuşanların söylediği birlik ve beraberlik de seçim kararıyla sağlanacaktır. Galatasaraylılar futbol takımının şampiyonluğu için tek vücut takımının arkasında durur. Lig bittikten sonra da yeni başkan seçilir." ifadelerini kullandı.

Faruk Süren: Ders almıyoruz

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren tüzüğün kanuna aykırı olmadığını söylerken, "Tüzüğümüz açık. Yargıtay'ın kararı genel anlamda bir karar. Yargıtay'a göre bir tane ibra vardır. 'İdari ve mali ibra beraber yapılır.' diyor. Kanun, 'Bunu ikiye bölemezsin.' demiyor. Tüzüğümüz kanuna aykırı bir şey yapmıyor. İbrayı kaldırmayıp, ikiye ayırıyor. Madde de 'Herhangi bir şekilde ibra edilmezse 30 gün içinde seçime gidilecektir.' diyor." açıklamasını yaptı.



Süren ayrıca, Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in ibra edilmemeleri arasında benzerlik olup olmadığının sorusuna da "Tarihten ders almıyoruz galiba. Galatasaray açısından hoş değil." ifadelerini kullandı.

Yönetim Pazartesi basın toplantısı düzenleyecek

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetimi basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Yönetim resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek." ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray yönetiminin avukatlar aracılığı ile hukuki yollara başvuracağı ve genel kurulu mahkemeye taşıyacağı öne sürüldü.