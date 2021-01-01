Galatasaray'da cezalı Marcao ile Arda Turan, Konya'da yok
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AA
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyspor'u konuk etti.
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Emre Kılınç'ın 51. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi.
Marcao, 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 81. dakikada ise Arda Turan sarı kart görerek cezalı oldu.
Cezalı Marcao ile Arda Turan, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.