Galatasaray

Galatasaray'da cezalı Marcao ile Arda Turan, Konya'da yok

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Arda Turan Galatasaray 122021
AA
Galatasaray'da Marcao ile Arda Turan, gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştüler. İki oyuncu da Konyaspor deplasmanında yok.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyspor'u konuk etti.

>> Emre Kılınç hangi maçları kaçıracak?

Haberin devamı aşağıda

Emre Kılınç'ın 51. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Marcao, 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 81. dakikada ise Arda Turan sarı kart görerek cezalı oldu.

    Cezalı Marcao ile Arda Turan, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

    Kapat