Galatasaray'da kırmızı kart gören Emre Kılınç kaç maç ceza alacak?
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AA
Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Emre Kılınç üzüntüsü yaşanıyor.
Antalyaspor maçının ikinci yarısında Amilton'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Emre Kılınç, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Emre Kılınç hangi maçları kaçıracak?
Direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın 2 maç ceza alması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.