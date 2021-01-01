Galatasaray

Galatasaray'da kırmızı kart gören Emre Kılınç kaç maç ceza alacak?

Goal
Son güncelleme
Yorum()
emre kilinc galatasaray 12092020
AA
Galatasaray'ın etkili isimlerinden Emre Kılınç, Fraport TAV Antalyaspor maçında Amilton'a yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Emre Kılınç üzüntüsü yaşanıyor.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında Amilton'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Emre Kılınç, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Emre Kılınç hangi maçları kaçıracak?

Direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın 2 maç ceza alması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak.

Kapat