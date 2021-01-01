Galatasaray'da Belhanda'nın sonunu hazırlayan dört kriz

Younes Belhanda, Galatasaray ile dört kez gerilim yaşadı ve sonunda sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in onayı olmadan alınan bu karar, camiada kaotik bir sürecin başlamasına sebep oldu.

Peki Belhanda, sadece zeminden dolayı yöneticilere sert bir şekilde çıkıştığı için mi kadro dışı kaldı? Fanatik'in haberine göre, aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Son 2 senede hatalar birikti ve en sonunda bardağın son damlası taştı.

Real Madrid maçında taraftarlarla yaşadığı tartışma

Younes Belhanda, okları üzerine ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında çekti. 22 Ekim 2019'da TT Arena'da Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Faslı oyuncu, 67. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktıktan sonra kendisini ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlarla ciddi bir ağız dalaşına girdi.

Galatasaray'da Belhanda ile yaşanan gerilimlerin ilk ayağı, bu olaydı.

Feragatname krizi

11 Ağustos 2020'de ise Faslı oyuncu, bu kez sözleşme konusuyla gündeme geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir sponsorluk lansmanında yaptığı bir açıklamada alacaklarıyla ilgili uzlaşma yolunu kabul etmeyen dört oyuncuyu işaret etti, bunlardan biri ise Younes Belhanda'ydı.

Cengiz, o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer 30'u aşkın futbolcu sağ olsunlar, feragatname imzaladılar. Dördü imzalamadı, canları sağ olsun."

Belhanda, Galatasaray'a ihtarname çekti

Pandemi döneminde tüm kulüpler gibi Galatasaray da maddi olarak zorluklar yaşadı. Sarı-kırmızılı yönetim, maddi kriz sebebiyle maaşları yüzde 16 düşük yatırdı. Bunun üzerine Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, 9 Ekim 2020'de kulübe ihtarname çekti. Bu hareket sonucunda Belhanda ile ipler iyice gerilmiş oldu.

Zemin mesajı, bardağı taşıran son damla oldu

Younes Belhanda ile ilgili son kriz, 7 Mart'ta meydana geldi. TT Arena'nın bozuk zemininden dolayı yönetimi hedef alan Faslı futbolcu, şu sözleriyle artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi:

"Twitter ve Instagram'da hiç durmadan kendinizi seyretmemeniz lazım. Gelin ve stadyumla ilgilenin."

Bu sözlerin arından Galatasaray yönetimi, dünkü idmanda Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini oyuncuya iletti.

Büyük resim

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin, Fatih Terim'in onayına sunulmadan feshedilmesi, krizi daha da derinleştirebilir. Terim-yönetim arasında iplerin daha çok gerilmemesi için şu anda hiçbir sebep yok.

Bununla birlikte pandemi döneminde, bu sıkışık fisktürde Belhanda gibi bir oyuncudan yoksun kalacak olmak, Galatasaray'ın saha içinde de bazı maçlarda tökezlemesine sebep olabilir.

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Galatasaray'da Younes Belhanda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi