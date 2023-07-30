Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni transferlere pazar akşamı imza töreni düzenleyen ve Mauro Icardi'yi de geri getirerek taraftarını sevindiren Galatasaray, hafta için yeni sezonun ikinci resmî maçına çıkacak.

Yeni sezonda mutlaka UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu yoldaki ilk engeli aşmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılılar, Litvanya ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde evinde Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos Çarşamba akşamı Zalgiris'i ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Willy Delajod yönetecek.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.