Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe efsanesi Ümit Özat'tan sözünü tutmasını istedi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat'ın, sezon başında Mauro Icardi ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Özat sezon başında, "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" demişti.

Icardi, Ankaragücü karşısında bir gol daha atarak gol sayısını 20'ye çıkardı. Sosyal medyada Ümit Özat'a bu sözleri hatırlatılarak eski sol bekin saçlarını boyaması istenildi.

Özat, 25 Mayıs'ta yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın" yorumunu yapmıştı.

Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı

Galatasaray'ın şampiyon golcüsü Icardi, Ankaragücü maçının ardından konuyla ilgili Instagram'dan 'story' attı.

Arjantinli yıldız, "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu baskıların ardından Ümit Özat'ın saçını boyatıp boyatmayacağı merakla bekleniyor.