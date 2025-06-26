Galatasaray, Victor Osimhen için büyük sorunu çözdü

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile anlaştı.

Galatasaray, Avrupa sahnesinde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Victor Osimhen transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bonservisi konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına vardı.

Milliyet’in haberine göre Galatasaray, 75 milyon euro olarak belirlenen çıkış maddesi üzerinden pazarlık yaparak bu rakamı 50 milyon euroya düşürmeyi başardı. Napoli cephesi, bu bedelin 4 yıla yayılan taksitlerle ödenmesini de kabul etti.

Böylece Cimbom, transferde en zorlu adımı tamamlamış oldu. Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifleri geri çevirmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi, Galatasaray’ın elini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

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Avrupa devlerinin yüksek çıkış bedelini ödemeye yanaşmaması da sarı-kırmızılıların masadaki avantajını artırdı. 15 Temmuz itibarıyla devre dışı kalacak olan serbest kalma maddesi öncesinde Napoli ile anlaşmaya varan Galatasaray, şimdi gözünü Victor Osimhen’in vereceği karara çevirdi.

Galatasaray’ın sportif ve mali anlamda ortaya koyduğu güçlü proje, yıldız forveti ikna edebilirse, transfer dönemi için tüm dengeleri değiştirecek bir hamle olabilir.