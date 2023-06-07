Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Uğurcan Çakır'a çevirdi.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde önemli hamleler yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızı ekip, öncelikle kaleci transferini halletmek istiyor ve bu kapsamda Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, bu transferi bitirmek için para ve takas formülü üzerinden ilerleyecek. Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle İstanbul'a gelmeye sacak baktığı aktarıldı.

Senelik ücreti belli oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un kaptanını satmam" diye açıklamada bulunsa da Uğurcan'ın kariyeri ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a transfer olmak istediğin altı çiziliyor.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı ekip, temas kurduğu Uğurcan'la anlaştı. Senelik 30-35 milyon TL bandında bir rakama "evet" diyen başarılı kaleci, "Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek" dediği ifade edildi.

Takasta sürpriz isim

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, bu transferi 5-6 milyon Euro bonservise ya da Mostafa Mohamed başta olmak üzere bir miktar para+takas formülüyle bitirmek istiyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Uğurcan Çakır pazarlığının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.