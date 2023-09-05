Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi. Yeni transferlerden Ndombele ve Davinson Sanchez, listeye dahil edildi.

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Galatasaray, 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

23 kişilik listede yeni transferlerden Ndombele ve Davinson Sanchez yer alırken; Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Frederik Midtsjö ise liste dışı kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var?

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği kadroda şu 23 futbolcu bulunuyor:

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"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Cedric Bakambu, Mauro Icardi."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması maçları 19 Eylül'de başlayacak. Galatasaray ise ilk maçına 20 Eylül'de çıkacak.

Aslan, 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.45'te A Grubu ilk hafta mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek.

Grubun diğer mücadelesinde ise saat 22.00'de Bayern Münih ile Manchester United, Almanya'da karşı karşıya gelecek.