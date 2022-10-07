Icardi'nin mutlu olduğunu ve sahada olacağını söyleyen Buruk, yabancı kuralı için ise "Burada bir yanlış var" yorumunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair merak edilen konulara değindi.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Buruk, Mauro Icardi'ye ise destek çıktı.

Aslan'ın hocası, bununla birlikte yabancı kuralını eleştirdi.

Ne söylendi?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere konuşan Buruk; sırasıyla takımın gidişatı, Icardi'nin durumu, yabancı kuralı, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Haris Seferovic ile alakalı şunları söyledi:

"Kendimizde görebildiğimiz tek eksik bitiricilik. Sonlandırmada büyük bir problem yaşıyoruz. Bunu değiştirmeye çalışacağız. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız.

"Icardi'nin hiçbir sorunu yok. Keyfi, neşesi iyi. Dün geldi ve antrenmanlara başladı. Sorunsuz bir oyuncu, iyi bir karakteri var. Bir sonraki maç için en hazır şekilde onu da sahada göreceğiz."

"8+3 kuralının yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Seyirci mutsuz, hocalar mutsuz, medya mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum.

"Bu kural gelmeden A Millî Takım daha başarılıydı. Oyuncularımız yurt dışına gidiyordu. Burada bir yanlış var, inşallah ilerde çözülür."

"Son maçtan sonra Kerem ve Yunus'a eleştiri oldu. Biz onlara güveniyoruz. Çok maç oynadılar, ve az tatil yaptılar. Onlara çok fazla destek olacağız."

"Seferovic'e topu ne kadar götürebildik ona da bakmamız gerekiyor. Onun üzerinden de değerlendirmek lazım.

İyi çalışıyor, dün de oturup konuştuk. Gol atamadıkça baskıya girdi. Seferovic-Gomis-Icardi'den en büyük verimi almaya çalışacağım."