PSG’den ayrılan efsane oyuncunun transferi için şartları zorlayan Galatasaray, imzaya çok yakın.

Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda hem bu unvanını korumak isteyen hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmayı arzulayan Galatasaray, dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos’un transferi için önemli bir aşama kaydetti.

Haber Global’den Fatih Demirkol’un haberine göre sarı-kırmızılı takım Ramos’u ikna etti.

Nelsson yol ayrımında

Real Madrid’in efsane oyuncuları arasında yer alan 37 yaşındaki Ramos geride bıraktığımız sezonda PSG formasıyla 45 karşılaşmada forma giyerken, bu maçların 42’sine ilk 11’de başlamıştı. Real Madrid forması giydiği 16 sezona dört Şampiyonlar Ligi ve beş La Liga zaferi sığdıran Ramos, PSG ile de iki kez Fransa Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Demirkol’un aktardığı bilgiye göre Ramos’un transfer edilmesi halinde Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray’da Danimarkalı oyuncunun ayrılık süreci de başladı. Nelsson, Zalgiris deplasmanında alınan 2-2’lik beraberliğin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından eleştirilmiş ve bu eleştiriler soru işaretlerine neden olmuştu.