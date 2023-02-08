Şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda yer alan Galatasaray, İtalyan oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Türkiye’yi sarsan deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin dokuz puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile güçlendirdi. Roma’da geçirdiği 5,5 sezon boyunca kulübün en önemli oyuncularından birine dönüşen Zaniolo ile çok sayıda Premier Lig kulübü de ilgileniyordu.

Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi kapanmadan önce Premier Lig takımlarından Bournemouth’a imza atmaya yaklaşan ancak bu takımdan gelen teklifi reddeden Zaniolo, daha önce ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmişti. GOAL İtalya’nın edindiği bilgiye göre oyuncuyla Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

Serbest kalma bedeli 35 milyon euro

İtalyan basınında Zaniolo’nun kontratında büyük ligler için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin olduğu belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’deki performansı merakla bekleniyor.

Inter altyapısında yetişen ve bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Roma’da 17 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asistle oynamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama