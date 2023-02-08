Türkiye’yi sarsan deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin dokuz puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, kadrosunu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile güçlendirdi. Roma’da geçirdiği 5,5 sezon boyunca kulübün en önemli oyuncularından birine dönüşen Zaniolo ile çok sayıda Premier Lig kulübü de ilgileniyordu.
Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi kapanmadan önce Premier Lig takımlarından Bournemouth’a imza atmaya yaklaşan ancak bu takımdan gelen teklifi reddeden Zaniolo, daha önce ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmişti. GOAL İtalya’nın edindiği bilgiye göre oyuncuyla Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.
Serbest kalma bedeli 35 milyon euro
İtalyan basınında Zaniolo’nun kontratında büyük ligler için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin olduğu belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’deki performansı merakla bekleniyor.
Inter altyapısında yetişen ve bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Roma’da 17 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asistle oynamıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama
Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir.
Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.
Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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