Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak isteyen Galatasaray, Tottenham forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusuyla anlaştı.

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşmaya varan ve bu oyuncuya resmi imzayı attırmak için gün sayan sarı-kırmızılı takımın Danimarka Milli Takımı ile EURO 2024’te büyük beğeni toplayan Pierre-Emile Hojbjerg ile de anlaştığı öğrenildi.



Tottenham’da Jose Mourinho ile de çalışan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan deneyimli oyuncuya EURO 2024’ün ardından imza attırması beklenen sarı-kırmızılı takımın bu transfer için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham’a 10 milyon euro civarında ödeme yapması bekleniyor.

Mourinho aldırmıştı

Tottenham’da Ange Postecoglou’nun göreve gelmesinin ardından ilk 11’deki yerini kaybeden 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 10’u ilk 11’de olmak üzere 39 maçta oynamıştı.



Bayern Münih altyapısından yetişen ve Almanya’da Augsburg ile Schalke 04’te oynadıktan sonra Southampton’a transfer olan Hojbjerg, 2020 yazında Mourinho’nun talebi doğrultusunda yaklaşık 17 milyon euro karşılığında Londra ekibine katılmıştı. Mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken Hojbjerg’in Lucas Torreira ile birlikte 11’deki iki merkez oyuncusundan biri olması bekleniyor.