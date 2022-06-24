Galatasaray - Paksi maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Geçen sezonun 13. tamamlanmasının ardından Torrent’le yolların ayrıldığı Galatasaray’da yeni teknik direktör Okan Buruk’un göreve gelmesiyle hem yapılacak transferler hem de kamp takvimi merak konusu.

Hazırlıkların ve kamp takviminin henüz açıklanmadığı sarı kırmızılılarda yönetim değişikliğinin ardından Okan Buruk’un da teknik direktörlük görevine başlamasıyla yeni sezon planlaması hakkında bilginin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak olan Galatasaray’ın önceden kararlaştırılan yaz döneminin ilk hazırlık maçı Macaristan temsilcisi Paksi FC maçı olacak.

Galatasaray - Paksi maçı ne zaman?

Yeni yönetim, yeni teknik direktör ve yeni yapılanmayla birlikte yeni sezona hazırlık aşamasının ilk hazırlık maçı Macaristan temsilcisi Paksi FC ile oynanacak.

Galatasaray Paksi FC hazırlık maçı 16 Temmuz cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yeri henüz belli olmasa da hazırlıkların başlayacağı Florya Metin Oktay Tesisleri ya da NEF Stadyumu seçenekleri değerlendirilecek.

Galatasaray – Paksi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Paksi hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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