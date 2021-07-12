Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray, maçı oynamadan Türkiye’ye dönme kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde Olympiakos ile Yunanistan’da bir hazırlık maçı oynayacaktı.

Atina’ya inen Galatasaraylı oyuncuların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Galatasaray kafilesi, yaklaşık iki saat boyunca havalimanında bekletildi.

Yaşanan bu sorunlardan ve gösterilen tavırdan rahatsız olan sarı-kırmızılılar, hazırlık maçını oynamadan İstanbul’a dönme kararı aldı.

Galatasaray’ın açıklaması

Yetkililerin tüm Galatasaray kafilesinden yeni PCR testleri istediğini belirten Galatasaray yönetimi, olayın ardından kulübün internet sitesinden bir açıklama metni yayınladı: "Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır."

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir."

"Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz."

"Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır."

"Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz."

Galatasaray’ı neler bekliyor?

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV ile ilk maçını 21 Temmuz tarihinde oynayacak.

Geride bıraktığımız günlerde Kasımpaşa ile de bir hazırlık maçı oynayan Galatasaray, rakibini 4-2’lik skorla mağlup etmişti.

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