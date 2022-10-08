Aslan, United'da forma şansı bulamayan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için imkânlarını zorlayacak.

Manchester United'da belki de kariyerinin en zor dönemini geçiren Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan spekülasyonlar bitmiyor.

Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı ve United Menajeri Erik ten Hag'ın da buna izin vereceği daha önce söyenmişti.

Bununla ilgili yeni bir iddia ise Arjantin basınından geldi.

Ne söylendi?

TNT Sports Argentina'da yer alan habere göre Galatasaray, ara transfer döneminde Cristiano Ronaldo için tekrardan görüşme gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de Ronaldo için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun bu sezon kaç golü var?

Portekizli süperstar, bu sezon United formasıyla dokuz resmî maça çıktı.

Cristiano Ronaldo, söz konusu dokuz mücadelede rakip filelere bir gol atıp bir de asist yaptı.

Premier Lig maçlarına yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ise ilk 11'de tercih ediliyor.