Sarı-kırmızılı takım İtalyan yıldızı kiralamak istese de Roma bu teklifi geri çevirdi.

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer penceresinin kapanmasının ardından takımları tarafından kadroda düşünülmeyen isimler Türk kulüpleri için fırsat transferine dönüşürken, bu fırsatlardan birini değerlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma ile masaya oturdu.

Sportitalia'da yer alan habere göre Roma, sarı-kırmızılı takımdan gelen bu teklifi geri çevidi. Teklifin sezon sonunda satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifi olduğu belirtilirken, Roma oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Bournemouth'a gitmedi

Zaniolo'yu sadece bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla elden çıkartmayı planlayan Roma daha önce Milan'dan gelen teklifi de geri çevirmişti.

Premier Lig takımlarından Bournemouth'un yaptığı teklifi kabul eden Roma'nın planları, Zaniolo'nun bu takıma gitmeyi kabul etmemesi nedeniyle suya düşmüştü.

Daha önce Roma'dan ayrılmak istediğini açıklayan Zaniolo'nun takımıyla olan kontratı 2024 yazında sona ererken, oyuncunun gelecek yaz takımdan ayrılması bekleniyor.