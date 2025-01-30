Mauro Icardi'nin sakatlık yaşadığı Galatasaray ara transfer döneminde hücum bölgesine hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray forvete transfer yapıyor

Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yaklaştı

Ancak bir pürüz var

NE OLDU? Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de ligde ilk 8'e girmeyi hedefleyen Galatasaray ara transfer döneminde kadroya bir golcü katmaya hazırlanıyor. Mauro Icardi'nin uzun süreli sakatlığıyla sarsılan sarı-kırmızılılar yeni santraforunu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Ancak bir pürüz var.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor. Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere. Birkaç saatte sarı kırmızılıların transferi tamamlaması bekleniyor.

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü Alvaro Morata, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi.

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La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre ise Galatasaray, yaklaşık 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Alvaro Morata'yı kiralayacak. Galatasaray'ın, Morata transferini gerçekleştirebilmesi, Milan'ın Santiago Jimenez'i kadrosuna katmasına bağlı. İtalyan ekibi, transferi gerçekleştirebilirse Morata ile yollarını ayıracak.

Milan'da bu sezon 25 maça çıkan Alvaro Morata 6 gol atarken 2 asist yaptı.