Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini aldığını resmen duyurdu. Aslan, PSG'ye toplam 10 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Mauro Icardi'yi renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla üç yıllık sözleşme imzaladı. Aslan, PSG'ye dört sezonda tamamlanmak üzere toplamda 10 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti ödeyecek.

Icardi ise yıllık 6 milyon Euro maaş alacak.

Ne söylendi?

Galatasaray'dan pazar günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada transfer şu şekilde duyuruldu:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Mauro Icardi'nin imza töreni ne zaman?

Galatasaray, pazar akşamı saat 19.30'da Rams Park Stadyumu'nda Mauro Icardi ve tüm transferleri basına tanıtacak.

Tören, taraftarlara açık şekilde gerçekleşecek.