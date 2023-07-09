Süper Lig’de sezona damga vuran Icardi’nin transferinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray sezona damgasını vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin bonservisi için Fransız ekibi PSG ile 10 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşmaya vardı. Bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmaya 23 gol ve sekiz asist sığdıran Icardi, Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Icardi’nin yüksek yıllık ücretini karşılayabilmek için bir süredir çeşitli sponsor arayışlarında bulunan Galatasaray’ın bu transferi sponsor destekleriyle sonuçlandırması bekleniyor.

Suudi Arabistan'a ret

Son dönemde dünyaca ünlü oyunculara astronomik ücretler teklif eden Suudi Arabistan’da da oldukça cazip teklifler alan Icardi’nin Galatasaray’ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünün ve taraftarlarla kurduğu bağın etkili olduğu tahmin ediliyor.

Serie A’da sergilediği üst düzey performansların ardından Inter’e veda eden ve 50 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olan 30 yaşındaki golcü oyuncu Fransa’da bir türlü beklentileri karşılayamamıştı. Kariyerinin en iyi dönemini Inter’de yaşayan Icardi’nin Galatasaray’daki ikinci sezonunda, ilk sezonundaki performansı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı da merakla bekleniyor.