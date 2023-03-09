Sarı-kırmızılılar, forvet transferi için şimdiden kolları sıvamış durumda. Aslan, Mauro Icardi'nin alternatiflerine göz atıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde santrfor konusunu netleştirmek için çabalıyor.

Aslan, Mauro Icardi'nin ayrılmasından sonra Arjantinli yıldızın yerini kiminle dolduracağına da karar vermiş gibi görünüyor.

İddialar neler?

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Aslan'ın eski forveti Mostafa Mohamed, tekrardan sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Ara transferde Seferovic'le yollarını ayıran Galatasaray'da Icardi'nin de satın alma opsiyonu bulunmuyor ve Gomis'in de sözleşmesi sona eriyor.

Sezon bitiminde muhakkak golcü transferi yapması gereken sarı-kırmızılıların seçeneklerinden biri de Mostafa Mohamed olabilir.

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Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı yıldız, Nantes'ta kiralık olarak forma giyiyor. Ligue 1 ekibinin Mostafa Mohamed'i transfer edebilmesi için 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonunu ödemesi gerekiyor.

İddialara göre sarı-kırmızılılar, Nantes bu opsiyonu kullanılamazsa Fransız ekibiyle bonservis pazarlığı yapmayacak ve oyuncuyu Galatasaray'a geri çağıracak.