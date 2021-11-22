Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda?
Samet Çayır
AA
Derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da moral bulmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci hafta mücadelesinde Marsilya'yı konuk edecek.
NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Galatasaray'ın gruptaki durumu nasıl?
Galatasaray, Marsilya maçı önceside E Grubu'nda sekiz puanla 1. sırada yer alıyor.
Türk temsilcisi, Fransız ekibini mağlup etmeyi başarırsa gruptan lider çıkma adına büyük avantaj sağlamış olacak ve son maçta bir puan Galatasaray'a yetecek.