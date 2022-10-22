Sarı-kırmızılılar, Türk asıllı Alman orta sahayı transfer listesine aldı.

2022-23 sezonu öncesi yaz transfer döneminde adeta şov yapan Galatasaray, yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Orta sahasına Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi tecrübeli isimleri katan Aslan, şimdi de İlkay Gündoğan'ı gözüne kestirmiş durumda.

İddialar ise İngiliz basınından.

Ne söylendi?

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

Tecrübeli oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu da Galatasaray için bir avantaj sağlıyor.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

'VAR' tartışmalarının gölgesinde hafta sonu oynayacağı maça hazırlanan sarı-kırmızılılar, pazar günü saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

NEF Stayumu'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Okan Buruk'un öğrencileri ardından 28 Ekim'de Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.