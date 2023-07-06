Galatasaray, Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sakatlığı moralleri bozdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusunun durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Torreira ve Galatasaray'ı ne bekliyor?

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir katkıya sahip olan Torreira, 2023-24 sezonunda da Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olmaya aday.

Uruguaylı orta saha geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıktı. Torreira, defansif katkısıyla dikkat çekerken bir de asist yaptı.

Tecrübeli orta sahanın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar, İlk eleme maçını 25 Temmuz'da oynayacak.