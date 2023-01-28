Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, gurbetçi oyuncuyu kiralık olarak renklerine kattı.

Galatasaray, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Schalke 04 altyapısından yetişen Kaan daha sonra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları giydikten sonra 2020-2021 sezonunda Sassuolo ile Serie A'da top koşturmaya başlamıştı.

Bu sezon beşi ilk 11'de olmak üzere 10 maçta oynayan 28 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın kadrosunda da sıklıkla yer alıyor.