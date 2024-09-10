Galatasaray, Jorginho'yu transfer etmeyi düşünüyor

Galatasaray, Arsenal'de forma şansı bulamayan İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek için teklifte bulunmayı planlıyor.

Galatasaray, Arsenal'de yeterince forma şansı bulamayan İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basınından TMW'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar, Arsenal'in ilk üç Premier Lig maçında yedek kulübesinde oturan deneyimli oyuncu için teklifte bulunmayı değerlendiriyor.

Jorginho, sezonun ilk üç maçında Wolverhampton, Aston Villa ve Brighton karşılaşmalarında süre alamadı. Galatasaray, bu transferle birlikte Napoli'den eski takım arkadaşı Dries Mertens ile Jorginho'yu yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Arsenal, Jorginho'nun sözleşmesini 2024 yılı Mayıs ayında bir yıl uzatmıştı. İtalyan oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek, ancak kulübün bir yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

İtalya Milli Takımı'nın son kadrosuna davet edilmedi

EURO 2024'teki etkisiz performansı nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın Fransa ve İsrail ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılmayan 32 yaşındaki Jorginho, 2023'ün Ocak ayında Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuştu. İtalyan yıldız, milli formayla 57 maçta 5 gol kaydetmiş ve EURO 2020 zaferine katkıda bulunmuştu.

Türk kulüpleri için yaz transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam ediyor, bu da Galatasaray'ın Jorginho için teklif yapması için hala zamanı olduğu anlamına geliyor.