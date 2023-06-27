Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leipzig’in İspanyol oyuncusu için çalışmalara başladı.

Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor

Leipzig Angelino'yu bonservisiyle göndermek istiyor

İspanyol sol bek bu sezon dokuz asist yaptı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak ve Süper Lig’de bir kez daha şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray gündemine İspanyol sol bek Angelino’yu aldı.

beIN Sports’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım yıldız oyuncu için temaslara başlarken, Sportcell Galatasaray’ın teklifinin Angelino’yu kiralamaya yönelik olduğunu ancak Leipzig’in oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediğini öne sürdü.

Ofansif bir sol bek

Manchester City altyapısında yetişen ve bir dönem PSV forması da giyen Angelino, 2021’de 20 milyon euro karşılığında Leipzig’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz yaz Alman ekibi tarafından Hoffenheim’a kiralanan Angelino, burada gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

Hoffenheim formasıyla Bundesliga’da 33 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, dokuz asist yapmıştı.

Ofansif özellikleriyle öne çıkan Angelino 2018-2019 sezonunda PSV’de sezonu 10 asistle tamamlarken, Leipzig’de geçirdiği 2,5 sezonda 100 maça çıkmış ve bu maçlara 12 gol, 22 asist sığdırmıştı. İspanyol oyuncu Avrupa’nın en ofansif sol beklerinden biri olarak öne çıkarken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali Okan Buruk’un takımının elini güçlendiriyor.