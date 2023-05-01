Galatasaray’ın kiralık oyuncu, yeni sezonda büyük bir olasılıkla Premier Lig’de forma giyecek.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını zirvede götürse de Beşiktaş mağlubiyetiyle önemli bir yara alan Galatasaray’da Kosovalı yıldız Milot Rashica’nın geleceği belirsizliğini korurken, Kosova basını sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir habere imza attı.

Vincent Kompany yönetiminde Premier Lig’e yükselen Burnley’nin yıldız oyuncuyu transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

Burnley’nin bu transfer için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City’ye 11 milyon sterlin ödeyeceği kaydedildi.

En iyi dönemi Bundesliga'daydı

Kosovan Football’da yer alan habere göre kiralık olarak oynadığı Galatasaray’da yılda 1,5 milyon euro kazanan Rashica da yeniden Premier Lig’de oynamaya sıcak bakıyor. Geçen sezon Premier Lig’de 31 maçta oynayan 26 yaşındaki oyuncu takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

Premier Lig öncesinde Werder Bremen formasıyla Bundesliga’da da boy gösteren Rashica, kariyerinin en iyi dönemini Almanya’da geçirmişti.

2018-2019 sezonunda Bundesliga’da oynadığı 26 maça dokuz gol ve beş asist sığdıran yıldız oyuncu, bu sezon ligde 22 kez giydiği Galatasaray formasıyla dört gol atarken, takım arkadaşlarına da beş gol pası verdi.