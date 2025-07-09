Galatasaray'ın Victor Osimhen teklifine Napoli'den yanıt

Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye yaptığı 5 taksit teklifine İtalyan ekibinden yanıt geldi.

Galatasaray, dünya futbolunun en gözde golcülerinden biri olan Victor Osimhen transferinde bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu Napoli’ye bildirdi.

Teklif, 5 taksitli bir ödeme planıyla sunuldu.

Napoli'den Tek Taksit Israrı

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Napoli, bu dev satıştan tek seferde 75 milyon euro almak istiyor.

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Ancak İtalyan ekibi, pazarlığa tamamen kapalı değil.

Habere göre Napoli, en fazla 2 taksitli bir ödeme planına yeşil ışık yakabilir.

Osimhen'le Dev Anlaşma

Galatasaray cephesi ise Osimhen’le el sıkıştı bile. 4 yıllık anlaşmada yıldız golcüye yıllık 16 milyon euro garanti ücretin yanı sıra sponsorluk gelirleriyle daha da büyüyen bir paket sunulacak.

Avrupa devlerinin radarındaki Osimhen için Galatasaray’ın bu hamlesi, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Artık gözler Napoli’den gelecek son yanıtta...