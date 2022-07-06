Galatasaray'ın stoperi Marcao, Sevilla'ya imza atmak üzere
Sevilla, Galatasaray'ın solak savunmacısı Marcao Teixeira'yu transfer etmek için çalışmaya devam ediyor.
Brezilyalı stoper, perşembe günü Ramón Sánchez-Pizjuán'da düzenlenen törenle taraftarlara veda edecek olan Diego Carlos'un yerine geçmeye hazırlanıyor.
Marcao, 2022-2023 sezonundan itibaren Sevilla'nın sözleşmeli oyuncusu olacak.
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Biz ne biliyoruz?
Brezilyalı stoperin, Galatasaray'ın hazırlık kampına katılmak için geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'a geldiği biliniyordu. Ancak durum öyle değil.
Aslında oyuncu, transfer görüşmelerini tamamlamak için menajeri ile birlikte Türkiye'ye geldi.
GOAL'e yakın kaynaklara göre transfer, bu hafta sona ermeden bitecek ve Marcao, Sevilla'nın Güney Kore'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılacak.
Son birkaç gündür Sevilla'nın ilk teklifi olan 12 milyon euro'dan başlayan görüşmeler sürüyor. Zorlu bir müzakereci olan Galatasaray, La Liga ekibinden 15 milyon euro talep etti.
Transferin, 12-15 milyon euro arasında bir anlaşma ile tamamlanması bekleniyor.
Marcao'nun Galatasaray kariyeri
2019'da Chaves kulübünden transfer edilen Brezilyalı stoper, Galatasaray'da şu ana kadar 140 karşılaşmada forma giydi.
Pas kalitesi ve oyun kurulumuna sağladığı büyük katkı ile dikkatleri üzerine çeken Marcao, söz konusu 140 maçta iki gol atıp bir de asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun gitme ihtimaline karşılık Konyaspor'dan, bir başka solak stoper olan Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.