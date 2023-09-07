Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Lig maçı ne zaman? GOAL Türkiye bildiriyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için üç elemeyi de başarıyla geçti ve zafere ulaştı.

Sarı-kırmızılılar sırasıyla Zalgiris, Olimpija ve Molde takımlarını saf dışı bırakarak 2023-24 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Aslan, Devler Ligi'nde kura çekiminde A Grubu'na düştü. Okan Buruk'un öğrencileri, A Grubu'nda Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile eşleşti.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılılar, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20 Eylül Çarşamba akşamı çıkacak. Galatasaray, İstanbul'da grubun ilk hafta mücadelesinde Kopenhag'ı konuk edecek.

Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.