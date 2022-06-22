Fenerbahçe-FC Skhupi maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe, 13 Haziran'da sezonu açarken hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Sarı lacivertli ekip, ilk resmi karşılaşmasını 20 Temmuz günü saat 21.00'de Dinamo Kiev'e karşı oynayacakken bu maçın hazırlıklarına da başladı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Kuzey Makedonya şampiyonu FC Skhupi karşısında çıkacak.
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Peki, Fenerbahçe - FC Skhupi maçı hangi kanalda, ne zaman?
Fenerbahçe - FC Skhupi maçı ne zaman?
Sarı lacivertli ekibin FC Skhupi ile olan ilk hazırlık karşılaşması 22 Haziran akşamı saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak.
Fenerbahçe - FC Skhupi maçı hangi kanalda?
Jorge Jesus'un ilk karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, maçı Fenerbahçe YouTube kanalından takip edebilecek.
Ancak sarı lacivertli ekip, yaptığı duyuru ile karşılaşmanın "Katıl" üyelerine özel olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe - FC Skhupi maçını izlemek isteyen futbolseverler aylık 15 Türk Lirası'na Fenerbahçe Katıl'a üye olarak karşılaşmayı izleyebilecek.
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