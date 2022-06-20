Galatasaray'ın eski futbolcularından Dean Saunders, Mane'nin Bayern'e transferi hakkında konuştu: "Kariyerini mahvedecek"

Dean Saunders, Senegalli yıldızın kararı hakkında düşüncelerini aktardı.

Avrupa'nın en korkutucu hücum üçlülerinden birisi dağılmaya hazırlanıyor.

Liverpool'da Sadio Mane, ayrılığa hazırlanıyor.

Bayern Münih'e gidişi henüz resmi olarak açıklanmasa da Mane'nin Liverpool'dan Bayern'e transferinin tamamlanma olasılığı yüksek ve şimdiden taraftarlar ve eski oyuncular konuşmaya başladı.

Dean Saunders, Senegalli yıldızın kararı hakkında düşüncelerini aktardı ve bir Anfield'dan ayrılmasının kariyerinin en iyi iki yılını mahvedeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Saunders, TalkSport'a "Bir koltuğa oturacak, bir sigara yakacak, Bayern için oynayacak ve futbol hayatının en iyi iki yılını mahvedecek" dedi.

Saunders, neden böyle düşünüyor?

Saunders'ın bunun Mane için iyi bir kariyer hamlesi olmayacağını söylemesinin nedenlerinden biri "Bundesliga'daki rekabet eksikliği" ile ilgili.

Saunders, "Gol atacağı kesin," diye ekledi. "Her hafta 5-0 kazanıyorlar, bu bir meydan okuma değil.

"Kariyerinin sonunda, Almanya Ligi madalyası kendi müzesinde olacak.

"Bayern Münih'e karşı duracak hiçbir şey yok, onlar harika bir kulüp ama Bundesliga'yı sadece bir takım kazanıyor.

Bayern Münih, Mane'yi transfer etmek üzere ve onu Merseyside'dan Bavyera'ya götürmek için 41 milyon euro ödeyecek.

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