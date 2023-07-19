Galatasaray'ın 2023-24 Trendyol Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 2023-34 sezonunun fikstürü çekildi.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.
Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor - Yılport Samsunspor
TÜMOSAN Konyaspor - İstanbulspor
Galatasaray'ın 2023-24 sezonu ilk yarı fikstürü nasıl?
İlk hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk yarı fikstürü şu şekilde:
|Hafta
|Maç
|1.
|Kayserispor (D)
|2.
|Trabzonspor (E)
|3.
|İstanbulspor (D)
|4.
|Gaziantep FK (D)
|5.
|Samsunspor (E)
|6.
|Başakşehir (D)
|7.
|Ankaragücü (E)
|8.
|Antalyaspor (D)
|9.
|Beşiktaş (E)
|10.
|Rizespor (D)
|11.
|Kasımpaşa (E)
|12.
|Hatayspor (D)
|13.
|Alanyaspor (E)
|14.
|Pendikspor (D)
|15.
|Adana Demir (E)
|16.
|Sivasspor (D)
|17.
|Karagümrük (E)
|18.
|Fenerbahçe (D)
|19.
|Konyaspor (E)