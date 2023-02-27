Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin altı puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Bu sezon Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın Inter'in dünyaca ünlü milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu istediği öne sürüldü.

Nutspor'dan Hakan Gündoğar Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta belirten Çalhanoğlu'nun karar aşamasında olduğunu ve bu transferin yaz aylarında büyük bir olasılıkla resmiyet kazanacağını söyledi.

Inzaghi'nin vazgeçilmezi

Serie A macerası Milan formasıyla başlayan Hakan, kontratının sona ermesinin ardından ezeli rakip Inter'e geçmişti.

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran Hakan, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkarken, bu karşılaşmalara üç gol ve altı asist sığdırdı.

Hamburg ve Bayer Leverkusen formalarıyla Bundesliga'da da boy gösteren 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.