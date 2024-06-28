Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sacha Boey transferinde olduğu gibi yine Fransa pazarına yöneldi.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu doğrultuda Fransız ekibi Rennes'te forma giyen sağ bek Guéla Doué'yi kadrosuna katmak istiyor. Fransız futbolcu, hızı ve savunma becerileriyle dikkat çekiyor. Kulüp, genç oyuncunun potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor ve transferin gerçekleşmesi için görüşmelerde bulunuyor.

Guéla Doué'nin kariyeri

Doué, kariyerine Fransa'da başladı ve kısa sürede yetenekleriyle adından söz ettirdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç oyuncu büyük bir potansiyel olarak nitelendiriliyor ve Galatasaray, bu potansiyeli değerlendirmek için transfer sürecini başlattı.

Galatasaray'ın transfer stratejisi

Galatasaray, kadrosunu genç ve dinamik oyuncularla güçlendirme stratejisi izliyor. Bu doğrultuda Doué gibi genç yeteneklere yatırım yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Doué'nin takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.

Transferin detayları

Süleyman Rodop'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray yönetimi, 21 yaşındaki transferi için gerekli adımları atmış durumda. Kulüp, oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler yapıyor ve transferin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Doué, Galatasaray'da düzenli forma şansı bulmayı ve kariyerinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Sonuç

Guéla Doué, Galatasaray'ın yeni sağ beki olarak önemli bir transfer olabilir. Genç oyuncunun performansı ve potansiyeli, Galatasaray'ın savunma hattına büyük katkı sağlayabilir. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Doué'nin sarı-kırmızılı formayla sergileyeceği performans merakla bekleniyor.