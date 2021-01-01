Galatasaray Gedson Fernandes'in peşinde

Galatasaray ve Torino, Benfica'nıın Tottenham'da süre bulmakta zorlanan orta sahası Gedson Fernandes'i kadroya katmak istiyor.

İtalyan basını Torino ve Galatasaray'ın Benfica'nın Tottenham'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek için yarıştığını öne sürdü.

Geçtiğmiz sezon Jose Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesinin ardından 45 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu karşılığında 1,5 seneliğine İngiliz ekibine kiralanan ancak bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki oyuncunun Benfica'ya dönmesi bekleniyor.

Benfica'nın oyuncuyu bir kez daha kiralaması durumunda Torino ve Galatasaray'ın bu transfer için istekli olduğu öğrenilirken, son kararı Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus verecek. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica'nın farklı takımlara kiraladığı oyuncuların gittikleri takımlarda forma giymeden beklemektense Portekiz ekibine dönmelerinin daha iyi olacağını söylemişti.

Fernandes'in de durumuna değinen Jesus, "Benimle hiç çalışmadığı için onu çok iyi tanımıyorum ama kiraladığımız oyuncular gittikleri takımlarda süre alamıyorlarsa burada kalıp öğrenmeye devam etmeleri daha iyi" demişti.