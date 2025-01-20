Galatasaray dünyaca ünlü stoperin transferinde son aşamaya geldi

Ancak PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması nedeniyle transferin tamamlanması için çözüm arandığı öğrenildi.

29 yaşındaki Skriniar, bu sezon PSG formasıyla sadece 5 maçta görev aldı ve toplam 381 dakika sahada kaldı. Slovak savunmacının PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, MSK Zilina altyapısında yetişti.

Galatasaray 4.5 milyon euro ödeyecek

Kariyeri boyunca FC ViOn, Sampdoria ve Inter gibi önemli takımlarda forma giyen Skriniar, geçtiğimiz sezon başında PSG’ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Slovakya Milli Takımı’nda da önemli bir rol üstlenen deneyimli savunmacı, milli forma ile 77 kez sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray taraftarları, Skriniar transferiyle savunmada daha güçlü bir yapıya kavuşmayı bekliyor. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Skriniar'a 4.5 milyon euro ödeyecek Galatasaray'ın anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurup koydurmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.