Galatasaray’dan Tottenham’ın orta sahası Giovani Lo Celso’ya teklif

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray Arjantinli yıldız için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu bir gruba düşen ve Bayern Münih ile Manchester United gibi devlerin yanı sıra Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşen Galatasaray, transferin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberin Galatasaray, Tottenham forması giyen Giovani Lo Celso için resmi teklif yaptı.

En iyi dönemi Betis'teydi

Tottenham formasıyla bu sezon Premier Lig’de 17 dakika süre alan ve geçen sezonu kiralık olarak Villarreal’de geçiren 27 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Avrupa’da ilk olarak PSG forması giymişti. PSG’de bir türlü düzenli ilk 11 oyuncusu olamayan Lo Celso, kariyerinin en iyi dönemini ise Real Betis formasıyla 2018-2019 sezonunda La Liga’da geçirmişti.

2018-2019 sezonunu dokuz gol ve dört asistle tamamladıktan sonra 2019-2020 sezonunda 48 milyon euroluk bonservis bedeliyle Tottenham’a transfer olan Lo Celso, Londra ekibinde bir türlü beklentileri karşıyalamadı. Kariyeri boyunca bonservisine toplam 83 milyon euro ödenen Lo Celso’nun Tottenham ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.