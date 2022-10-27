Galatasaray'dan Marcelo Bielsa sürprizi

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek profilli bir hoca arayışında olabilir.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin beş puan gerisinde kalan Galatasaray'da başlıca gündem hakem kararları olsa da, teknik direktör arayışıyla ilgili iddialar da gündeme düştü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, üst üste yaşanan puan kayıpları sarı-kırmızılı yönetimin canını sıkmış durumda.

Tablodan memnun olmayan yönetim, Okan Buruk'un alternatiflerini şimdiden belirledi.

Marcelo Bielsa gündemde

Gazetede yer alan haberde yönetimin ilk önce Domenico Tedesco'yu düşündüğü, ancak daha sonra ibrenin Marcelo Bielsa'ya döndüğü belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten perşembe günü öğle saatine kadar herhangi bir yalanlama gelmiş değil.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, taraftarlarını bir hayli üzmüştü. 10 kişi kalmış olmanın da etkisiyle 2-0 öne geçtiği maçta iki puan kaybeden Aslan, puan durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin beş puan gerisine düştü.

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yollarını ayırıp Şenol Güneş ile anlaşması, Galatasaray'da da daha tecrübeli bir hoca ile yola devam etme isteğini uyandırmış olabilir.

Bazı kaynaklarda, sarı-kırmızılı yönetimin Jorge Jesus kalibresinde bir teknik direktör ile çalışmak istediği de yazılmakta.