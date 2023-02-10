Galatasaray'dan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'e tarihi çağrı!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe efsanesini GS TV'ye katılmaya davet etti.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda can kaybına sebebiyet veren deprem felaketinin yaralarını sarmak için dayanışmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gözyaşları ile bu acı felaketin kahramanlarından biri oldu. Fenerbahçe efsanesi, Hatay'da takımına sahip çıktı ve bölgedeki eksiklikleri sosyal medyadan duyurdu.

Demirel'in bu davranışları toplumda büyük bir takdir toplarken Galatasaray'dan da eski kaleciye bir dayanışma çağrısı geldi.

Ne söylendi?

Futbol+'ya açıklamalarda bulunan Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Morova, yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.

Demirel'in bu davete nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

Volkan Demirel, depremle ilgili ne söylemişti?

7 Şubat Salı günü Hürriyet'e konuşan Hatayspor hocası, korkunç anları şu sözlerle anlatmıştı:

“Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi.

"Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar 'yardım' diye inliyor."

Öte yandan Demirel, Hatayspor'un kanat oyuncusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un henüz enkazdan çıkarılamadığını da sözlerine eklemişti.