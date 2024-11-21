Galatasaray'da tüm transfer planlamasını altüst eden sürpriz Neymar gelişmesi!

Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle ameliyat öncesi Neymar’ın doktoruyla görüşerek sezonun son bölümüne yetişme planı yaptı.

Şu sıralar ülkesi Arjantin’de olan ve sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle bıçak altına yatmaya hazırlanan Mauro Icardi, ameliyat süreci için dünyaca ünlü doktorlarla temaslarını sürdürüyor.

Arjantinli yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmesinin ardından, ameliyat edilmesi için kemik ödeminin geçmesi bekleniyor.

Neymar'ın doktoruyla görüştü

Bu süreçte Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce ile her gün iletişimde olan Icardi, dünyada bu tür ameliyatları en iyi şekilde gerçekleştiren birkaç merkezle de görüşmeler yaptı. Eski takım arkadaşı Neymar’ın ameliyatlarını gerçekleştiren doktor Andreja Milutinovic ile de fikir alışverişinde bulunan Icardi’nin, süreçle ilgili önemli bilgiler edindiği öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre, Milutinovic, Arjantinli yıldızın hasar durumuna göre yaptığı değerlendirmede, “Seni ligin son 5 maçına yetiştirebiliriz” şeklinde bir güvence verdi. Sarı-kırmızılı takımın bu ihtimali gerçekçi bulması halinde ara transfer döneminde Icardi yerine transfer yapmayacağı tahmin ediliyor.

Rehabilitasyon süreci İstanbul’da olacak

Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin İstanbul’da devam etmesinin önemine vurgu yapan Icardi, bu süreçte kulübüyle uyumlu bir planlama yapmaya çalışıyor. Henüz kesin kararını vermeyen yıldız futbolcunun, hem doktor tavsiyelerini hem de Galatasaray’ın sağlık ekibiyle ortak görüşleri dikkate alarak en iyi tedavi yolunu seçeceği belirtiliyor.

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi’nin, başarılı bir operasyon ve rehabilitasyon süreci ile ligin son bölümüne yetiştirilmesi hedefleniyor.