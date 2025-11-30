Galatasaray’da Osimhen’den olay Fenerbahçe derbisi itirafı! Son noktayı koydu

Galatasaray'da; Icardi, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay derbinin ikinci yarısında şans bulacak. 14 oyuncuyla Kadıköy'de galibiyet kovalayacak ve kadro, altyapıdan listeye eklenen isimlerde oluşturulacak.

Okan Buruk'la görüşme

Milli takımında sakatlanan Gençlerbirliği ve US Gilloise maçlarını kaçıran Osimhen, cuma günü özel program dahilinde saha çalışmalarına başladı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok isteyen Nijeryalı forvet, hocası Okan Buruk'la görüşecek ve forma isteğini yineleyecek.

Ne söylendi?

Osimhen'in takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, "Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını iyi biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Bu kulüp böyle büyük maçlar için bana bu yatırımı yaptı. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim'' sözlerini sarf ettiği aktarıldı.