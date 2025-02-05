Galatasaray Carlos Cuesta transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için Genk ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen Carlos Cuesta'yı transfer listesine aldı.

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 25 yaşındaki savunmacı, için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varan Galatasaray oyuncuyla da büyük oranda anlaştı ve transferde son düzlüğe girildi.

Milliyet'te yer alan haberdeyse Genk’in oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Cuesta'nın yıllık 1.5 milyon euro maaş istediği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinin Cuesta'yı detaylı bir şekilde analiz ettiği ve olumlu bir rapor sunduğu aktarıldı. Teknik heyet ve yönetim, transferin ekonomik boyutunu değerlendirerek süreci ilerletmeyi planlıyor.

Cuesta’nın kariyeri

Carlos Cuesta, profesyonel kariyerine Kolombiya ekibi Atletico Nacional’de başladı. 2019-20 sezonunun başında 3.8 milyon euro karşılığında Belçika'nın Genk takımına transfer oldu. Burada sergilediği performansla dikkat çeken Cuesta, Kolombiya Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor.

Galatasaray'ın, Kolombiyalı stoperin transferi için resmi adımları atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.