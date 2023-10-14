Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye bildiriyor.

Trendyol Süper Lig, millî aranın ardından dev bir mücadeleye sahne olacak. Bu süreçte kulüp futbolunu özleyen taraftarlar, futbola doyacak.

Okan Buruk mu, Burak Yılmaz mı? Mauro Icardi mi, Vincent Aboubakar mı? Bu kritik sorular, yanıtını bulacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak derbi maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.